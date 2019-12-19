«رافد» تخطط 3048 حادثاً مرورياً في الشارقة خلال تقلبات الطقس

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تعاملت رافد لتخطيط الحوادث، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، مع 3048 حادثاً مرورياً بسيطاً، ونقلت 34 مركبة عن طريق خدمات المساعدة على الطرق خلال أسبوعين، أثناء تقلبات الطقس التي شهدتها الدولة أخيراً، وتمكنت من الوصول إلى مواقع أغلب الحوادث خلال أقل من 15 دقيقة.

وتفصيلاً، أكدت وحدة رافد للحوادث، لـ«الإمارات اليوم» أن فرقها ودورياتها تعاملت مع 3048 حادثاً مرورياً، تنوّعت بين حوادث بسيطة وضد مجهول واصطدام بجسم ثابت من 3 إلى 16 ديسمبر الجاري، أي خلال تقلبات الطقس وهطول الأمطار التي شهدتها الدولة. وتابعت أنها رفعت جاهزيتها خلال تقلبات الطقس، واستقبلت ملاحظات ومكالمات الجمهور على مدار الساعة، لافتة إلى أن الشركة تستجيب للملاحظات، وتتخذ الإجراءات التصحيحية لتطوير منظومة عملها، موضحة أن الفرق تعاملت مع الحوادث بحرفية عالية، وعملت على تقليص زمن الاستجابة للحوادث حتى لا تحصل ازدحامات في الشوارع. وأشارت إلى أنه تم نقل 34 مركبة عن طريق خدمات المساعدة على الطرق من 3 إلى 16 ديسمبر، في زمن استجابة قياسي للمركبات المتعطلة والمخالفة من أجل رفع مستوى رضا المتعاملين.

وأوضحت أنها أطلقت خدمة المساعدة على الطريق لتقديم خدمة للسيارات التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة مثل التزود بالوقود وتبديل الإطارات والبطاريات وغيرها.

وتابعت أن عمل موظفيها خلال تخطيط الحوادث، يتمحور في إجراء فحص ومعاينة مسرح الحادث، وتحديد نوع تقرير الحادث الذي يطلبه القانون مع مراعاة أعلى المستويات التقنية، والالتزام بالدقة والعناية بالتفاصيل.