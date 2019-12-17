إطلاق الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات الإقامة الذهبية الدائمة

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إطلاق آلية التقديم على الإقامة الذهبية الدائمة من خلال موقع مخصص لتأشيرات رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، بهدف النظر في الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة لمنح الإقامة الذهبية الدائمة لرواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية.

وسيتم من خلال الموقع https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏business.goldenvisa.ae تسجيل الطلب وتقديم الوثائق الرسمية للتعرف بالتفصيل إلى المشاريع قبل منح الإقامة الذهبية الدائمة، وستعمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإتمام الإجراءات اللازمة لإصدار تأشيرات رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، حيث يسهل النظام الإلكتروني عملية تقديم الطلبات ويمكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من مراجعة الطلبات والمرفقات للتأكد من استكمالها للشروط المطلوبة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية علي محمد الشامسي، أن «إطلاق الموقع الرسمي لاستقبال طلبات الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصي يمثل نقطة الانطلاق للاستفادة من فوائد كبيرة وميزات غير مسبوقة تتيح لأصحاب الأعمال آفاقاً أوسع وخيارات أكثر تنوعاً لإدارة استثماراتهم وتنميتها بكفاءة عالية، وتختصر عليهم العديد من الإجراءات وتوفر لهم تسهيلات كبيرة ليس على الصعيد الشخصي والأسري فقط، بل وعلى الصعيد العملي من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير عناصر النجاح كافة».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل خلفان جمعة بلهول، إن إطلاق الموقع الرسمي لاستقبال طلبات الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية يمثل خطوة جديدة في دعم جهود الحكومة لتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز فرص نجاح المشاريع عبر تطوير بنية تحتية متقدمة ومنظومة تشريعية متطورة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية باستقطاب ودعم المواهب العالمية والوطنية في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات المستقبلية.

من جانبه أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي راشد البلوشي، أن «إطلاق المنصة الإلكترونية لطلبات الإقامة الذهبية يمثل خطوة مميزة في تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات كافة، وتعزيز فرص استقطاب رواد الأعمال وأصحاب التجارب المتميزة والفكر المبدع». وأضاف البلوشي: «نسعى من خلال التعاون مع شركائنا في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومؤسسة دبي للمستقبل إلى خلق منظومة تعاون لتعزيز بيئة جاذبة للأعمال في الدولة».

ويأتي إطلاق الموقع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والذي ينص على منح مزايا الإقامة الذهبية الدائمة لفئات المستثمر، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.

ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة خمس سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر، حيث قام مجلس الوزراء باعتماد الإقامة الذهبية الدائمة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

الموقع يسهل عملية تقديم الطلبات، ويمكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من مراجعة الطلبات والمرفقات.