خطة لتدريب 18 ألف عامل على معايير السلامة في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشفت مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، المهندسة لمياء النومان، عن اعتماد معهد «سلامة» خطة لتدريب 18 ألف عامل على معايير الأمن والسلامة لمنع حوادث العمل خلال عام 2020.

وقالت إن «سلامة» يهدف من خلال تدريب العاملين على معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل إلى إكسابهم ثقافة السلامة السلوكية لاتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحفظ سلامتهم وحياتهم باعتبارهم شركاء حقيقيين في مسيرة النهضة والنماء، مبينة أن هناك حوادث تحدث للعمال بسبب عدم التزامهم بمعايير الأمن والسلامة.

وأفادت بأن الهيئة وضعت خطة لتدريب 20% من العاملين في كل منشأة على معايير الأمن والسلامة للوصول إلى مجتمع آمن خالٍ من المخاطر، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة عبر تطبيق أرقى معايير السلامة والوقاية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأشارت النومان إلى أن الخطة تستهدف تدريب 18 ألف عامل في 2020، منهم عمال وحراس المباني وضباط السلامة في المواقع قيد الإنشاء لتبني أفضل الممارسات في مجال الأمن والوقاية، بما يصبّ في خدمة التوجه الوطني نحو الارتقاء بمستويات السلامة العامة للمواطنين والعاملين والمقيمين.

وتابعت أن البرامج التدريبية تتضمن جوانب السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق والتعريف بمخاطر النقل في أماكن العمل وسبل استخدام المعدات المناسبة للسيطرة على المواد الخطرة والإلمام بطرق الإبلاغ عن المخاطر وحالات الطوارئ، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية التي من شأنها الحد من حوادث العمل.

وأوضحت أن هناك عمالاً يتسببون في وقوع الحوادث لهم نتيجة عدم الالتزام بمعايير السلامة، متابعة أن هذه الدورات التدريبية تسهم في تقليل الحوادث في مواقع العمل، وترفع من الوعي لدى العمال بأهمية اتباع معايير واشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت.