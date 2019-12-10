محمد بن راشد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الـ 40

المصدر: الرياض - وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والوفد المرافق، إلى الرياض بعد ظهر اليوم، للمشاركة في أعمال القمة الـ40 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق - في قاعدة الملك سلمان بن عبدالعزيز الجوية بالرياض - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وعدد من أصحاب السمو الملكي وكبار المسؤولين السعوديين من مدنيين وعسكريين.

وعقب نزول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من على سلم الطائرة، استعرض ثلة من حرس الشرف، أدت التحية إلى سموه، ثم عانق أخاه خادم الحرمين الشريفين، الذي رحب بسموه والوفد المرافق في بلده الثاني.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفد يضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان.