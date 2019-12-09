192 مخالفة بشأن الحافلات المدرسية في أبوظبي خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذ مركز النقل المتكامل في أبوظبي 1690 حملة تفتيشية على حافلات النقل المدرسي، خلال ثلاثة أشهر بدءاً من أغسطس حتى أكتوبر، حيث شملت 118 مدرسة، للتأكد من التزام جميع المشغلين بالتنظيمات والتشريعات المطلوبة لضمان سلامة الطلاب.

ويعمل المركز على جدولة الحملات التفتيشية على مدار العام، إذ شملت هذه الحملة مختلف المدارس والمشغلين، خصوصاً المدارس التي ارتكبت مخالفات سابقة، وأسفرت عن تحرير 192 مخالفة توزعت تفصيلاً بين مدارس ومشغلين وسائقين ومشرفات وغيرها.

وأضاف: «إن حملاتنا على النقل المدرسي تهدف إلى التحقق من كفاءة المشرفات وحصولهن على ترخيص مزاولة مهنة، ومدى التزام السائقين باشتراطات السلامة المرورية، إلى جانب التحقق من التزام المشغلين بالقوانين واللوائح، بما يسهم في توفير حافلات نقل آمنة للطلاب في أثناء تنقلهم ما بين البيت والمدرسة، مؤكداً أن النقل المدرسي يعد أولوية حكومية، ويحظى بحرص تام من مركز النقل المتكامل وشركائه الاستراتيجيين للارتقاء بجودة وتحسين الخدمات.