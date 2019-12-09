حاكم الشارقة يعتمد 4765 قطعة أرض سكنية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس التخطيط العمراني، حرص الإمارة على الوصول إلى كل احتياجات المواطن، التي تؤمّن الاستقرار والضمان الأسري، بما يوفر الحياة الكريمة له ولأسرته.

واعتمد سموّه، خلال ترؤسه اجتماع مجلس التخطيط العمراني، أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالشارقة، 4765 قطعة أرض سكنية في مدن ومناطق إمارة الشارقة، لتوفير الدعم السكني الذي كان قد وجّه به سموه بتقديم 4400 منحة سكنية لأبناء الإمارة، يبدأ بها العمل من بداية السنة المقبلة، وعلى مدى سنة ونصف السنة.

وتوزعت القطع السكنية على مختلف مدن ومناطق الإمارة بـ2300 قطعة في مدينة الشارقة، و50 في منطقة الحمرية، و1030 في مدينة كلباء، و600 في مدينة خورفكان، و420 في مدينة دبا الحصن، و152 في مدينة الذيد، و124 في منطقة المدام، و68 في منطقة مليحة، و21 في منطقة البطائح.

ووجّه سموّه كل الجهات المعنية ضمن مجلس التخطيط العمراني إلى العمل المشترك ضمن فريق واحد لإنجاز كل المتطلبات في تجهيز المناطق السكنية، وتوفير جميع ما يلزمها من مرافق وخدمات وبنى تحتية عالية الجودة، وعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الأعمال وتسريع وتيرتها.

وقد دعا صاحب السموّ حاكم الشارقة، دائرة التخطيط والمساحة، إلى سرعة إنجاز كل المخططات والخرائط والأعمال الهندسية المطلوبة وتسليمها للجهات المعنية، لاستكمال الأعمال والمراحل الأخرى.

كما دعا صاحب السموّ رئيس مجلس التخطيط العمراني، دائرة الإسكان، إلى العمل مباشرةً في المناطق السكنية المهيئة مسبقاً، وتجهيز بقية المتطلبات للتعاقد مع أفضل الشركات المتخصصة للمرحلة المقبلة بعد تجهيز بقية القطع السكنية.

ووجّه سموّه هيئة الطرق والمواصلات، بتنفيذ شبكة طرق مبدئية، وتنفيذ طبقة أولى لتسهيل عمل الشركات والجهات في تنفيذ المشروعات الإسكانية والخدمية، على أن تستكمل وفق أفضل المعايير في المراحل المتقدمة من تجهيز المناطق السكنية.

وقد وجّه سموّه، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالعمل على تصميم وتجهيز وبناء المحولات الكهربائية، وبقية امداداتها المتعلقة بالكهرباء والغاز والمياه، بشكل متوازي مع أعمال تجهيز المناطق والمجمعات السكنية.

ودعا سموّه إلى ضرورة دراسة كل الخدمات المرتبطة بالمناطق السكنية من مساجد وحدائق ومباني استثمارية، وغيرها من الخدمات التي توفر المستلزمات الرئيسة للقاطنين فيها.