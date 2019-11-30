حاكم الفجيرة: شهيد الوطن يضيء دروب العزة لأبناء الإمارات

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن يوم الشهيد سيبقى يوماً للفخر بأسماء الشهداء عبر الزمان، وبنورهم الذي يضيء لأبناء الإمارات دروب العزة والبطولات، وسيبقى ما قدموه في ساحات المجد والشرف اللبنة الأساسية التي نبني عليها الإنجاز، ونحمي منها، وخلفها، الاتحاد ومكتسباته.

وقال: «بكثير من الفخر والاعتزاز، نستذكر في يوم الشهيد الإماراتي بطولات أبناء قواتنا المسلحة الذين وهبوا أرواحهم في سبيل الوطن ودوام عزّته ورفعته، حفاظاً على حدود هذه الأرض ومُقدّراتها الغالية، وقد جسّدوا بذلك نماذج تُحتذى في معنى الانتماء للوطن والولاء لرايته، وأضحوا قدوةً تتمثّلها الأجيال المقبلة وتستنير بخطواتها».

وأضاف سموه: «باحتفالنا اليوم بشهداء الإمارات، عسكريين ومدنيين، نجدد العهد والوفاء لدمائهم، ونؤكد ونحن نستذكر تضحياتهم، أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لن ندّخر سبيلاً لنصرة قضايا الحق، ومد يد العون لإخوتنا المستضعفين الذين عانوا ويلات الحروب والتخريب والتنكيل، وسنكون، قيادة وجيشاً وشعباً، العون والسند لهم، نتمثل في ذلك قيم زايد ونهجه في نصرة قضايا الحق، وشدّ أواصر الأخوّة العربية».

كما أكد سموه أن الشهداء صنعوا لنا بدمائهم الغد الآمن، فاستحقوا المجد والخلود في الدنيا.. وهم عند ربهم أحياء يرزقون.

وقال: «إننا إذ نستذكر الشهداء ونترحم على أرواحهم الطاهرة، نتوجه بالتحية والإجلال إلى إخوانهم من أبناء القوات المسلحة، داخل الإمارات وخارجها، الذين يصلون الليل بالنهار لصد ورد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار دولتنا الغالية، فكانوا بذلك حصن الإمارات المنيع، وجنودها الأوفياء، الذين لا يتوانون عن تلبية نداء الواجب، متى وأينما كان، ليبقى البيت متوحداً».