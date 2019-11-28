«التوطين» تدعو المواطنين إلى الاستفادة من «بنك الوظائف»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعا وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس «لجنة التوطين»، ناصر بن ثاني الهاملي، المواطنين والمواطنات إلى الاستفادة من المميزات التي يوفرها «بنك الإمارات للوظائف»، لاسيما من حيث التقدم بشكل مباشر للوظائف التي تعرضها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد أن البنك، الذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، القاضي بإلزام المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة، يشكل بوابة مبتكرة للربط المباشر بين المواطنين والمواطنات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، ما من شأنه تمكين الراغبين في العمل وتوجيههم نحو الفرص الوظيفية المتوافرة لدى هذه الجهات، بالتوازي مع تمكين الجهات المستهدفة من استقطاب الكفاءات الوطنية، بما يلبي احتياجاتها الوظيفية.

وأضاف أن البنك يختصر الوقت والجهد على الراغبين في العمل والجهات المستهدفة، خصوصاً في ضوء الجاهزية والدعم اللذين ستقدمهما الجهات الحكومية الثلاث، الشريكة في آلية عمل «البنك»، وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

يذكر أن «بنك الإمارات للوظائف» يعرض في مرحلته الحالية الوظائف ضمن مجموعة المهن المستهدفة، التي تحتاج إليها 160 جهة، تشمل الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية من مؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية، والمصارف الوطنية، فضلاً عن شركات مساهمة عامة، فيما سيتم في المرحلة الثانية، المقرر تطبيقها في بداية الربع الثاني من العام المقبل، إلزام القطاع الخاص بعرض وظائفه ضمن المهن المستهدفة. ويمكن للمواطنين والمواطنات استعراض المهن والتقدم لها بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني aejobs.ae، حيث تجري الجهات التي تعلن عن الوظائف مقابلات وظيفية مع المواطن الذي تتوافق مؤهلاته وقدراته مع متطلبات الوظيفة، وفي حال اجتيازه المقابلة تستكمل إجراءات تعيينه.

وتلزم آلية عمل «بنك الإمارات للوظائف» الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة بتوضيح الأسباب التي تقف وراء عدم اجتياز أي مواطن للمقابلة الوظيفية، قبل السماح لها بتعيين غير المواطن في الوظيفة المعلن عنها، وذلك خلال خمسة أيام عمل.