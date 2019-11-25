«تنمية المجتمع»: فتح باب تسجيل مهنيي ومنشآت الرعاية الاجتماعية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن فتح باب التسجيل للمهنيين والمنشآت العاملة بمجال الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال حلقة حوارية تفاعلية نظمتها الدائرة، متمثلة في قطاع التنمية المجتمعية، وشهدها رئيس الدائرة، الدكتور مغير خميس الخييلي، وعدد من المهنيين وملّاك المنشآت العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية بمختلف فئاتها، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام.

وقال الخييلي: «انطلاقاً من القرار رقم 57 لسنة 2018، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اختصاصات إضافية للدائرة، فإن الدائرة هي الجهة المعنية بقطاع الرعاية الاجتماعية، إذ تعمل على اقتراح اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة إلى الدعم في الإمارة، إضافة إلى وضع السياسات والمعايير الخاصة بدور الرعاية والجهات المسؤولة عنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».

ومن جانبها، أكدت مستشارة رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتورة بشرى الملا، أن تسجيل المهنيين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، يعد خطوة أولى ومهمة نحو المضي قدماً في مشروع ترخيص المنشآت والمهنيين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تضعها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء.

وقالت: «تمثل عملية تسجيل منشآت ومهنيي الرعاية الاجتماعية خطوة ضرورية نحو حوكمة وتحسين جودة قطاع الرعاية الاجتماعية، إذ ستضمن عملية التسجيل مشاركة المنشآت والمهنيين العاملين بمجال الرعاية الاجتماعية في تطوير معايير وضوابط الترخيص».