إقبال لافت في اليوم الأول لانتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

شهد صباح أمس، مع انطلاق مرحلة التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، توافد عدد كبير من الناخبين إلى المراكز التسعة، الموزعة على مدن الإمارة، قبيل بدء التصويت، للإدلاء بأصواتهم، وسط تفاعل مميز من أصحاب الهمم، وحضور استثنائي للعنصر النسائي وكبار السن، على الرغم من هطول الأمطار، وتقلبات الطقس.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، إن اليوم الأول شهد توافد المواطنين بشكل لافت إلى أجهزة الاقتراع، في مختلف مقار المراكز الانتخابية، مضيفاً أنهم سارعوا لأداء واجبهم الانتخابي رغم الأوضاع الجوية الراهنة.

وأكد بن نصار اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمراعاة ظروف ذوي الهمم، وكبار السن، مشيراً إلى توفير الاحتياجات التي تسهل عليهم عملية الاقتراع.

من جانبه، قال رئيس لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري، أحمد الجروان، إن أول 15 دقيقة شهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين في أول أيام التصويت، مبيناً أن اللجنة حرصت على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، من خلال توفير الكوادر المدربة والمؤهلة من الجنسين، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين، للتمكن من الاقتراع والتصويت الإلكتروني بأريحية وسرية تامة. وأكد الجروان توفير أكثر من 60 جهازاً للاقتراع في المراكز التسعة المخصصة للتصويت، لافتاً إلى الدور الإيجابي للشرطة في تنظيم حركة المرور، والحفاظ على الأمن داخل المركز وخارجه.

وبين أن اللجنة وفرت مركزاً كاملاً وكوادر مؤهلة، لتدريب الناخبين على عملية التصويت الإلكتروني قبل الإدلاء بأصواتهم، لافتاً إلى أن الإقبال كان كبيراً، وتواصل حتى إغلاق باب الاقتراع.

وتابع أن معظم الناخبين أنهوا عملية الإدلاء بأصواتهم، خلال أقل من ثلاث دقائق.

ورصدت «الإمارات اليوم» اللحظات الأولى لعمليات التصويت، التي شهدت إقبالاً واسعاً من الجنسين في مركز الشارقة للشطرنج، رغم هطول أمطار غزيرة. كما حضر مرضى على مقاعد متحركة، للإدلاء بأصواتهم.

وقال عدد من كبار المواطنين إنهم صوتوا للمرشح الذي سيمثلهم، ويخدم الإمارة ومواطنيها، مشيرين إلى أن الكثير من المرشحين يتمتعون بخبرات متعددة، وحاصلون على شهادات دراسية عالية.

• 60 جهازاً للاقتراع، موزعة على 9 مراكز انتخابية بالشارقة.