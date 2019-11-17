بلدية أبوظبي تنفذ مشروعين للطرق والبنية التحتية في السمحة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية أبوظبي عن تقدم سير العمل في مشروعي الطرق الداخلية والبنية التحتية، لمنطقتي السمحة شرق وغرب، والبالغة كلفتهما الإجمالية نحو 207.4 ملايين درهم.

وأكدت أن نسبة الإنجاز لمشروع السمحة شرق بلغت نحو 90%، والسمحة غرب نحو 53%.

وينفذ مشروع السمحة، بالتعاون بين بلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة). وتشمل أعمال المشروع تنفيذ طرق رئيسة وفرعية، إضافة إلى إنشاء وتركيب شبكات لنظام مياه الشرب، وتصريف مياه الأمطار، والصرف الصحي، ومكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وأعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها.

وذكرت «مساندة» أن كلفة تنفيذ مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة السمحة شرق، تبلغ نحو 162.7 مليون درهم. ويخدم المشروع 470 قطعة أرض سكنية، ويتضمن إنشاء طرق بطول 14 كيلومتراً، بجانب تنفيذ أعمال الإنارة للشوارع، والأعمال الخدمية، مثل: شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، إذ يشمل تركيب 23 محطة توزيع كهربائية، وإعادة تأهيل لمحطة رفع الصرف الصحي بالمنطقة.

ويخدم مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية، لمنطقة السمحة - غرب، 110 قطع أرض سكنية، وتبلغ كلفة التنفيذ نحو 44.7 مليون درهم، ويتضمن إنشاء طرق داخلية بطول ثلاثة كيلومترات، وإنشاء سبع محطات كهربائية، إضافة إلى شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وخطوط كهرباء، وغيرها.

162.7

مليون درهم، كلفة تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، والبنية التحتية لمنطقة السمحة شرق.