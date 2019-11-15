إنجاز طريق «سوق المواشي» في الصجعة الصناعية بكلفة 7.9 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ممثلة بإدارة مشاريع الطرق، الطريق المؤدي إلى سوق المواشي والأغنام بمنطقة الصجعة الصناعية، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 7.9 ملايين درهم.

وصرحت مديرة إدارة مشاريع الطرق بالهيئة، المهندسة فاطمة الكتبي، بأن المشروع جاء لتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة، تسهم في إيجاد بنية استثمارية متكاملة للمناطق الصناعية، ما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، فضلاً عن توفير طرق حديثة وآمنة، تطابق أفضل المعايير والمواصفات العالمية لمرتادي المكان ولزوار السوق التي تعد أكبر أسواق المواشي المتخصصة على مستوى المنطقة.

وقالت الكتبي: «إن المشروع تتضمن إنشاء طريق مفرد لربط السوق بطريق الذيد، والطرق الداخلية بمنطقة الصجعة الصناعية، بحيث يتكون الطريق من حارتين للسير بعرض 7.3 وبطول إجمالي يبلغ نحو 2.4 كيلومتر، مع أكتاف حصوية بعرض 2.5 متر من الجهتين، فضلاً عن إنجاز الأكتاف الأسفلتية، بالإضافة إلى أعمال الخدمات التطويرية المصاحبة، وكذلك حماية عدد من خطوط الغاز المتقاطعة مساراتها مع محور الطريق، وذلك من خلال إنشاء عبارات خرسانية في موقع الأعمال.

وأضافت أن الهيئة لديها خطة استراتيجية لدعم وتعزيز كل سبل الارتقاء بالبنى التحتية بالإمارة، تنفيذاً وتماشياً مع رؤية القيادة الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في الإمارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والمقيمين.