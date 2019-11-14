بلدية دبي: 20% من اللحوم المصنّعة مخلوطة بـ «مكونات دجاج»

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أظهرت دراسة عرضتها محلل مكروبيولوجيا أول بمختبر دبي المركزي، أسماء الملا، أمس، خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء الـ13، أن 20% من اللحوم المصنّعة في أسواق دبي، مضاف إليها مكونات غير موجودة بالبطاقة التعريفية للمنتَج، مثل مكونات الدجاج.

وأجريت الدراسة التي حملت عنوان «دراسة استقصائية عن غش منتجات اللحوم المختلفة»، على 45 عينة، جمعت من الأسواق والمتاجر، بينها 25 عينة من اللحوم المفرومة، و20 عينة من اللحوم المعالجة، كالهوت دوغ والبرغر، وغيرهما.

وخضعت العينات لتحليل «الاليزا»، أو «المقايسة الامتصاصية المناعية للإنزيم»، ووجد أن تسع عينات تحتوي مكونات دجاج، على الرغم من أن البطاقة التعريفية عليها تشير إلى أنها «لحم بقر خالص».

وأوصت الجهات المعنية بإلزام المصدرين بكتابة النسبة الفعلية للحوم في البطاقة التعريفية للمنتج.

من جانبها، أفادت البلدية بأن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية تميز في دورته الـ13 بتسليط الضوء على أهمية الشراكات العالمية بين الجهات المختصة في خلق مستقبل أفضل لسلامة الغذاء على مستوى العالم، بإشراك طلبة المدارس بطريقة تفاعلية إبداعية مبتكرة.

وأكدت تصميم أنشطة وفعاليات تناسب الفئات العمرية لطلاب المدارس، التي يتم من خلالها توعيتهم بالممارسات السليمة للتعامل مع الأغذية، للحد من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، مشيرة إلى عرض أكثر من 85 ملصقاً علمياً من 13 دولة حول العالم في المجالات المتخصصة في سلامة الغذاء، تشمل الدراسات الخاصة بالمنتجات المحلية، مثل اليقط والجامي، والمنتجات المشتقة من حليب النوق، والبحوث الخاصة بقياس الوعي المجتمعي بالممارسات الجيدة في تحضير وحفظ الأغذية.

وأكدت مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، إيمان البستكي، عرض أكثر من 50% من الملصقات العلمية على شاشات رقمية.

وأشارت إلى إضافة ركن خاص بالألعاب الموجهة للطلاب حول أسس سلامة الغذاء، لجذبهم وتثقيفهم بالمفاهيم الصحيحة في هذا المجال، نظراً لحاجة المجتمع لهم في هذه التخصصات العلمية مستقبلاً.

من جانب آخر، افتتحت البلدية، أول من أمس، المعرض الدولي للخضار والفواكه، في مركز دبي التجاري العالمي، باعتباره المنصة المثالية التي تتيح للمؤسسات البحث في سبل تلبية الطلب الكبير على هذه المنتجات الطازجة.

وقال مدير إدارة الاستثمار، نجيب محمد صالح، إن المعرض شهد مشاركة البلدية بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة في أسواقها للجمهور، خصوصاً لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وتعتبر سوق الخضار والفواكه الحالي في إمارة دبي من أكبر الأسواق في الإمارات، وهي وجهة رئيسة لأنواع الخضار والفواكه، سواء كانت قادمة من داخل الدولة أو من خارجها، من خلال النقل البري والبحري والجوي. كما أنها تعتبر من أهم أسواق تصدير الخضار والفواكه إلى خارج الدولة.

• 45 عيّنة جُمعت من الأسواق والمتاجر وتمت دراستها، بينها 25 من اللحوم المفرومة، و20 من المعالَجة.

• الدراسة أوصت بإلزام المصدّرين بكتابة النسبة الفعلية للحوم في البطاقة التعريفية للمنتج.