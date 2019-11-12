شرطة رأس الخيمة توعّي الجمهور بسلوكيات إيجابية في المناطق البرية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

عزّزت الدوريات المجتمعية، التابعة لقسم الشرطة المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من جهودها التوعوية لكل أفراد المجتمع عبر تقديم التوعية والإرشاد اللازمين حول التعريف بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها خلال وجودهم في المناطق البرية، تزامناً مع اعتدال الطقس، من خلال إطلاقها للحملة التوعوية المجتمعية التي تستهدف مرتادي تلك المناطق، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وتقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، أن الإدارة تحرص دائماً عند تنفيذ وتطبيق مختلف البرامج التوعوية للجمهور على بناء علاقة قوية ومتميزة معهم، آخذين بعين الاعتبار بأنهم شركاء في عملية تعزيز الأمن والأمان، وهو نموذج يضاهي النماذج العالمية الرائدة والنوعية في تعزيز قيم العطاء والتعاون اللامحدود بين الشرطة والمجتمع.

وتوجه الفريق برئاسة النقيب محمد الطابور، مدير فرع الدوريات المجتمعية، إلى المناطق البرية التي تكتظ بالأسر والعائلات والشباب، ومنها على شارع الشيخ محمد بن زايد، والتقى خلالها بهم.