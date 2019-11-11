ترام دبي ينقل 28 مليون راكب في 5 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مشروع ترام دبي يُعد رافداً حيوياً في منظومة السكك الحديدية، وداعماً رئيساً لشبكة المواصلات العامة، بما يحقق توجيهات قيادتنا والغايات الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، في تعزيز النقل الجماعي، وجعله الخيار الأمثل لقاطني وزائري وسائحي إمارة دبي.

جاء ذلك، بمناسبة مرور خمس سنوات على تدشين ترام دبي بتاريخ 11 نوفمبر 2014.

وأوضحت الهيئة أن الترام لقي إقبالاً كبيراً منذ تدشينه، حيث وفر خياراً إضافياً وشرياناً للتنقل أسهم في راحة الناس مواكباً احتياجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال، إذ استطاع ترام دبي نقل أكثر من 28 مليون راكب منذ بدء تشغيله وحتى تاريخه.

وذكرت الهيئة أن الاحتفال اليوم بالذكرى الخامسة لترام دبي، يتضمن جوائز وسبائك ذهبية لمستخدمي الترام، مشيدة بجهود شركة سيركو في تشغيل ترام دبي ضمن منظومة السكك الحديدية في الإمارة، ما أسفر عن نتائج إيجابية، منها وصول دقة المواعيد إلى 99.9%، وحصول خدمة الترام على تقييم خمس نجوم في المواصفات الدولية للتميز في الخدمة «TISSE» في 2016.