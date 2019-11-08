1.7 مليون راكب يستخدمون المترو والترام في 3 أيام

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن عدد مستخدمي المترو والترام في الدورة السابعة من فعّالية ثلاثة أيام من تخفيضات دبي الكبرى (31 أكتوبر و1 و2 نوفمبر)، بلغ مليوناً و757 ألف راكب، منهم مليون و699 ألف راكب عبر مترو دبي، و57 ألفاً و837 راكباً عبر ترام دبي. وسجل يوم الخميس رقماً قياسياً في عدد مستخدمي مترو دبي، حيث تجاوز مستخدموه الـ700 ألف راكب، وهو ثالث أعلى رقم يسجله المترو بعد ليلة رأس السنة 31 ديسمبر 2018، التي بلغ عدد ركاب المترو فيها نحو 893 ألف راكب، ثم 31 يناير 2019، التي صادفت مهرجان دبي للتسوق، ونقل المترو فيها نحو 707 آلاف راكب.

فيما نقل ترام دبي في يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، 23 ألفاً و763 راكباً، وهو ثاني أعلى رقم يسجله الترام في عامي 2018 و2019، حيث نقل في ليلة رأس السنة الميلادية الماضية 33 ألف راكب.