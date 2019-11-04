4500 عَلَم تشكل صورة محمد بن راشد ومحمد بن زايد في «حديقة الأَعْلَام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاحتفال بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام، افتتح المكتب الإعلامي لحكومة دبي النسخة السادسة من فعالية «حديقة الأَعْلَام» التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب، شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة أم سقيم بجميرا، في إطار التقليد السنوي الذي أقره سموه تعبيراً عن وحدة وتلاحم شعب الإمارات، والانتماء الراسخ للوطن الذي يرمز العَلَم لرفعته وكرامته.

وشاركت في الاحتفال بيوم العَلَم المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، مع موظفي المكتب الإعلامي، و«براند دبي» و«نادي دبي للصحافة»، التابعين له، تأكيداً على قيم الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الغالي وقيادته، وإحياءً لهذه المناسبة الوطنية الغالية في موقع «حديقة الأَعْلَام» التي ستستمر حتى الـ10 من ديسمبر المقبل، وتمت زيادة عدد الأعلام فيها هذا العام إلى 4500 عَلَم، تكوِّن مُجتمعة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضحت منى المرّي أن «حديقة الأَعْلَام» أصبحت من الفعاليات السنوية التي تستقطب الزوار الذين يتوافدون عليها طوال فترة إقامتها، تزامناً مع احتفال الدولة بيوم العَلَم وصولاً إلى احتفالات اليوم الوطني، منوهةً إلى أن الحديقة تعكس قيم الولاء والانتماء التي يحملها شعب الإمارات لدولتنا وقيادتنا الرشيدة، وما يكنّه المقيمون والزوار لعَلَمِنا من إعزاز وتقدير.

وقالت: «عَلَمُنا رمز عزتنا وكرامتنا، وبفضل رؤية قيادتنا تتبوأ دولتنا اليوم المركز الأول في الكثير من القطاعات الحيوية على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق جاء تصميم (حديقة الأعلام) هذا العام لتحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بكل ما يمثلانه سموهما من قيمة وطنية رفيعة، وتعبيراً عن المكانة الخاصة لسموهما في مقدمة مسيرة البناء التي تواصل خلالها دولتنا تعزيز المكتسبات، وتحقيق التطلعات نحو المستقبل».

واستطردت: «رايتُنا تعبِّر عن كل القيم الوطنية الرفيعة التي تربينا عليها، وتختصر قصة نجاح سطّرها الآباء المؤسسون، قدمت للعالم نموذجاً فريداً في قدرة الشعوب على ترسيخ أسس رفعة أوطانها»، مضيفةً: «يوم العَلَم مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الوحدة، وتتجسّد معها قيم الوفاء والتلاحم بين القيادة والشعب، تعبيراً عن الأسس المتينة التي بُنيت عليها دولة الإمارات، ورؤية قيادتنا التي تجاوزت الحاضر لتستشرف آفاق المستقبل، وتؤكد مكانة دولتنا في مصاف الدول صانعة الحضارة».

يُذكر أن «حديقة الأَعْلَام» تأتي في صدارة الفعاليات والمبادرات المدرجة على الأجندة السنوية لـ«براند دبي»، والتي تتضمّن العديد من الإسهامات والمشروعات المهمة، التي يحقق من خلالها رسالته في نشر ملامح الإبداع في دبي، والاحتفاء بالطاقات المبدعة.

منى المرّي:

«عَلَمُنا رمزٌ لقصة نجاح قدّمت للعالم نموذجاً فريداً في قدرة الشعوب على ترسيخ أسس رفعة أوطانها».