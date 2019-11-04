«دبي للسياحة» و«دبي التجاري العالمي» يحتفلان بـ «يوم العَلَم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل موظفو دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ومركز دبي التجاري العالمي بـ«يوم العَلَم»، الذي يتزامن مع ذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم.

وقام المديرون التنفيذيّون ومديرو الإدارات والموظّفون في دبي للسياحة والمركز التجاري يتقدّمهم المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي هلال سعيد المري، بمراسم رفع العلم وترديد النشيد الوطني أمام بوابة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال المري: «إننا فخورون بالمشاركة في رفع علم الدولة ضمن التقليد السنوي الذي أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تزامناً مع الاحتفال باليوم الذي تولّى فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم»، مؤكداً أن هذه المشاركة تجسد إلى جانب وحدتنا الوطنية، أسمى معاني الفخر والاعتزاز والولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها.