«طرق دبي» تنجز مشروع الطرق المؤدية لـ «جوهرة الخور»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي انتهاء الأعمال الخاصة بالأنفاق والطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج مشروع «جوهرة الخور»، التي تنفذها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركة دبي العالمية للعقار، وستفتتح الأنفاق والطرق المؤدية إلى المشروع بالتنسيق مع شركة دبي العالمية، بعد اكتمال أعمال المشروع، الذي يقع بين جسري آل مكتوم والعائم.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، الانتهاء من تنفيذ الأنفاق، التي يبلغ طولها 1.4 كيلومتر، وإنجاز طرق بطول سبعة كيلومترات، وشرح أن المنافذ الأرضية والسفلية (السرداب) للمشروع ربطت بشبكة الطرق والمواصلات على شارع بني ياس من الجهة الشمالية، وشارع الاتحاد من الجهة الشرقية، من خلال طرق وأنفاق ومنحدرات تؤدي إلى مواقف السيارات السفلية.

ويتضمن المشروع تنفيذ جسرٍ للمشاة بطول 81 متراً، يعبر فوق شارع بني ياس، سينجز في الربع الأول من العام المقبل، إلى جانب أعمال الإنارة، والحماية، وتحويل الخدمات القائمة.

وأضاف: «تشمل منافذ الجانب الشمالي مداخل من خلال النفق إلى المواقف السفلية للحركة المرورية المتجهة غرب شارع بني ياس، والحركة المرورية القادمة من منحدر جسر آل مكتوم. كما تشمل مخارج من المواقف السفلية، عن طريق النفق إلى شارع بني ياس شرقاً، وشارع بني ياس غرباً، ومخارج من الجانب الشمالي الغربي إلى المنحدر الشرقي من جسر آل مكتوم إلى شارع بني ياس، فيما تشمل منافذ الجانب الشرقي، مداخل سطحية من وإلى المواقف السفلية بالجانب الشرقي، وأنفاقاً أحادية إلى المواقف السفلية من شارع الاتحاد بمحاذاة الجسر العائم، ومن شارع بني ياس شرقاً. وتشتمل على تنفيذ طرق للمداخل السطحية للحركة المرورية القادمة من شارع الاتحاد جنوباً، وأنفاق أحادية من الجانب الشرقي للمواقف توفّر مخرجاً باتجاه أبوظبي وشارع الاتحاد شمالاً».

يُشار إلى أن مشروع (جوهرة الخور) يُعد من الأيقونات المعمارية المستقبلية في المشهد العمراني على ضفاف خور دبي.

مطر الطاير:



«الأنفاق توفّر انسيابية في حركة الدخول والخروج لمشروع جوهرة الخور».