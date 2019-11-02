برعاية حمدان بن محمد .. انطلاق "أسبوع دبي للمستقبل" غدا

المصدر: دبي -وام

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل .. تنطلق غدا مبادرة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات فعاليات " اسبوع دبي للمستقبل" في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي، بهدف إلهام الشباب وإشراك المجتمع في منظومة الابتكار ودعم المواهب والعقول المبدعة.

و يتناول " اسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، ثلاثة محاور رئيسة هي منطقة تخيل المستقبل ومنطقة تصميم المستقبل ومنطقة تنفيذ المستقبل.

و أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل أن تحقيق الريادة في تصميم المستقبل يمثل محورا رئيسيا في رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحركا لتنفيذ توجيهات سموه بالوصول بدبي إلى المراكز الأولى عالميا بين أكثر المدن جاهزية للمستقبل.

و قال القرقاوي إن اسبوع دبي للمستقبل يمثل مبادرة جديدة ومنصة مبتكرة لإشراك أفراد المجتمع وإلهام الموهوبين وأصحاب العقول والأفكار والمبتكرين في دولة الإمارات ودبي تحفز مشاركتهم في استشراف وصناعة المستقبل من خلال تجارب تفاعلية للتكنولوجيا المستقبلية .. مشيرا إلى أن منطقة 2071 ستشهد خلال فعاليات اسبوع دبي للمستقبل تقديم تجارب مستقبلية تجمع الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والمجتمع لتصميم وابتكار حلول لتحديات الغد في مختلف المجالات.

وأكد أهمية المبادرة في الاحتفاء بقصص النجاح التي تشهدها دبي في قطاعات الابتكار وريادة الأعمال وتعريف المجتمع بها والتواصل مع المواهب الواعدة والشركات الناشئة لتهيئة بيئة مستقبلية محفزة تتيح اختبار الأفكار والمشاريع الجديدة وتدعمها.

وتعقد بالتزامن مع فعاليات اسبوع دبي للمستقبل سلسلة فعاليات مصاحبة تتضمن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دورتها الرابعة التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لاستشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان.

كما تنظم مؤسسة القمة العالمية للحكومات ضمن فعاليات اسبوع دبي للمستقبل جلسات "حوارات المستقبل" التي تشمل ورش عمل وندوات بمشاركة نخبة الخبراء في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، وخبراء عالميين في مجالات المستقبل.

وتشمل فعاليات الاسبوع تنظيم أنشطة متنوعة تتضمن منصات معرفية وتفاعلية لاستشراف المستقبل ومؤتمر إيمتيك مينا للتقنيات الناشئة الذي يعقد على مدى يومين لتسليط الضوء على أبرز توجهات تكنولوجيا المستقبل .. وتستضيف الفائزين بجائزة "مبتكرون دون 35" ليستعرضوا أمام جمهور الأسبوع قصص نجاح الشباب العربي في قطاعات التكنولوجيا.

ويمكن لأفراد المجتمع المشاركة بفعاليات الاسبوع و اختبار مجموعة من التجارب المستقبلية بين الساعة الرابعة عصرا والتاسعة مساء يوميا، وتشمل الفعاليات تجربة "التحكم بقوة العقل" التي تجمع بين المعرفة والمتعة للتحكم بالطائرات دون طيار عبر لعبة تنافسية حيث يمكن للمتنافسين وضع جهاز على رؤوسهم للتحكم بالطائرات إضافة إلى ذلك تتيح تجربة "الإنسان 2.0" للمشاركين في الفعاليات فرصة تصور التغيرات التي ستشهدها البشرية في المستقبل.

كما توفر فعاليات الاسبوع فرصة لأفراد المجتمع لتجربة " فن الواقع الافتراضي" للتعرف على شكل المستقبل من منظور فنان الواقع الافتراضي.. فيما تتضمن تجربة "مواهب المساحات الواسعة" مجموعة من الفقرات التفاعلية مع الحضور لتعزيز قدراتهم في وضع التصورات للتحديات المستقبلية في فعالية هادفة لتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار حلول استباقية للتحديات الأكثر إلحاحا.

وتشمل الفعاليات التفاعلية "السينما الصامتة" وهي عبارة شاشة ضخمة تعرض مجموعة من الأفلام العالمية يسافر الزوار من خلالها إلى المستقبل و"إعداد الطعام بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد" التي تمكن الزوار من طباعة صورهم الشخصية على الحلوى باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد و"سيلفي القهوة" التي تتيح لمحبي القهوة التقاط صورة سيلفي وطباعتها مباشرة خلال 30 ثانية على رغوة فنجان القهوة.

و سيتم توزيع جوائز للمشاركين في اسبوع دبي للمستقبل من الأفراد الذين سيكونون على موعد مع تجربة محطات الطعام بالهواء الطلق ونشاطات موسيقية تفاعلية وتجربة "الجدار الرقمي لرسم الجرافيتي" و"الشطرنج مع الذكاء الاصطناعي" و"الهوكي الافتراضي" و"الكاريكاتير الرقمي".

كما يتضمن اسبوع دبي للمستقبل مجموعة من الجلسات والمحاضرات وورش العمل والحوارات التفاعلية يقدمها خبراء في مجالات استشراف المستقبل في عدة قطاعات مثل التعليم والعمل والاقتصاد والنقل .. ويشهد يوم غد " الأحد" تنظيم ورشة عمل بعنوان "المستقبل 4.0" حول التحول الثوري اللازم للنمو في المستقبل وتجربة "تصميم تكنولوجيا البلوك تشين" وجلسة حوارية حول "الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في العالم الرقمي الجديد من منظور الأمن السيبراني".

وتعقد ضمن فعاليات يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري محاضرة عن "مكعبات روبكس وماين كرافت ومستقبل المدارس" يقدمها آدم الرافعي وجلسة بعنوان "متجر الأفكار 4.0 - بناء الشركات الثورية".. فيما تتضمن فعاليات الأسبوع يوم "الثلاثاء" 5 نوفمبر جلستي "نقاش شبابي عن المستقبل" و"إعادة ابتكار الهندسة المعمارية عالميا".

وتشمل فعاليات يومي " الأربعاء" 6 نوفمبر و" الخميس" 7 نوفمبر عقد جلسات مستقبلية متنوعة تتضمن: "بلوك تشين لايف" و"سلسلة التعارف بين الشركات الناشئة في دبي" و"مستقبل الحياة البرية: قوة الشباب" و"القيادة الإيجابية: تحدي إدارة المواهب في القرن الواحد والعشرين" و"كوكبنا، شركاتنا" و"مستقبل العمل" وغيرها.

ويشهد اسبوع دبي للمستقبل تنظيم الدورة الثانية من مؤتمر "إيمتيك مينا" للتقنيات الناشئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل و"إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية" في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي يومي 4 و5 نوفمبر.

ويستعرض المؤتمر التكنولوجيا والابتكارات والاختراعات الجديدة التي ستغير وجه العالم ويسلط الضوء على أبرز الاتجاهات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة التي ستحدث تغييرا نوعيا في مستقبل الاقتصاد العالمي على صعيد المنطقة والعالم.

و يشارك في المؤتمر أكثر من 31 شخصية من المسؤولين الحكوميين والباحثين والخبراء والأكاديميين والمتحدثين المتخصصين ورواد الأعمال ومستشرفي المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم .. يناقشون مجموعة من المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل ومستقبل الصحة الرقمية والمدن المستقبلية ومستقبل الطاقة والاستدامة وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتقنيات الجيل الخامس.

ويوفر اسبوع دبي للمستقبل منصة لاستعراض قصص نجاح الفائزين بجائزة "مبتكرون دون 35" التي تهدف إلى إبراز دور الكفاءات المبتكرة الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة والطب والاتصالات والنقل وغيرها.