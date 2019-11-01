بلدية أبوظبي تنفذ حملة للحفاظ على عَلَم الدولة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية وتثقيف وتفتيش بشأن المحافظة على علم الدولة وحمايته من عوامل الطبيعة والطقس والتلف، وشملت الحملة مدينتي محمد بن زايد، وشخبوط، ومنطقة مصفح الصناعية والمفرق الصناعية والضبعية، والشهامة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى الحفاظ على المعاني والقيم الوطنية لعلم الدولة من خلال الحرص على إبقائه في أبهى صوره وأشكاله، وحمايته من التلف الناتج عن الطقس والعوامل الطبيعية والحرارة والأتربة، وصيانته بشكل مستمر، واستبدال الأعلام التالفة أو ذات الألوان الباهتة أو المتشققة بفعل الرياح.

وأكدت البلدية أن الحملة استهدفت توعية الجمهور بأهمية ورمزية العلم والحفاظ عليه، وشملت الحملة زيارة عشرات المنازل والورش الصناعية والمؤسسات التجارية ولقاء القائمين عليها لتوعيتهم باشتراطات رفع علم الدولة على المرافق المختلفة.

وشملت الحملة زيارة ميدانية لـ20 منزلاً ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مدينة زايد، و300 ورشة صناعية ومؤسسة تجارية في النطاق الجغرافي لمركز بلدية مصفح، وتوزيع الأعلام على المشاركين، كما شملت الحملة استبدال الأعلام التالفة أو ذات الألوان الباهتة المتأثرة بالعوامل الطبيعية والرياح والأتربة.

كما حرصت البلدية على إرسال 5659 رسالة توعية عبر رسائل نصية إلى سكان المناطق، كما حرص القائمون على الحملة على الاتصال الهاتفي لتوعية السكان مواطنين ومقيمين بالحفاظ على علم الدولة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من قبل فئات المجتمع والشركاء، وتحفيز وتنسيق العمل الجماعي مع الشركاء لصون هذا الرمز الوطني العزيز.

وفي الشهامة تم توزيع الأعلام على أهالي المنطقة بمعدل 250 علماً، وتقدم فريق بلدية الشهامة بالتهنئة إلى أهالي المنطقة من خلال الرسائل النصية بمناسبة يوم العلم، كما تمت دعوة كبار المواطنين لحضور الاحتفال بيوم العلم.

وأكدت البلدية على ضرورة إزالة الأعلام غير المطابقة للمواصفات المطلوبة من حيث الشكل والمظهر العام، مشيرة إلى أن حماية راية الإمارات والحفاظ عليها أنيقة مسؤولية كل فرد في المجتمع، ومسؤولية مجتمعية مشتركة.

300

ورشة صناعية

ومؤسسة تجارية

زارتها بلدية أبوظبي

في منطقة مصفح.