45 كاميرا لضبط المركبات منتهية التراخيص في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

كشف مدير مركز المدينة الآمنة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الرائد مهندس أحمد الشامسي، أن شرطة أبوظبي قامت بتركيب 45 كاميرا مخصصة لضبط السيارات منتهية الترخيص، وذلك ضمن مشروعها المسمي بـ"المدينة الآمنة"، موضحاً أن هذا النظام رصد عند تطبيقه نحو 1000 شاحنة مخالفة منتهية الترخيص.

وقال الشامسي في محاضرة ألقاها صباح اليوم خلال فعاليات قمة أبوظبي للمدينة الآمنة اليوم: "هذه الكاميرات تعد السبب الرئيس في القضاء على هذه المخالفة نهائياً بعد تطبيق النظام، حيث لم يتم رصد مخالفة من هذا النوع حتى الأسبوع الماضي".

وأضاف: "إن المدينة الآمنة تدرس وتحلل سلوك السائقين وتحذر الخطرين منهم الذي يرتكبون مخالفات تؤدي لإصابات جسيمة، كما تحلل الطرق وتوزع الدوريات عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتضع خطة الانتشار خلال المناسبات والأحداث والفعاليات، مما أدى لزيادة سرعة الاستجابة للدوريات لأي طارئ بنسبة 20 %، كما تحلل الطقس والرؤية وتقلل السرعات خلال الأجواء المتقلبة وترسل رسائل للسائقين وغرفة العمليات".