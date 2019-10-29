بلدية منطقة الظفرة تزين مدن المنطقة احتفالاً بالفعاليات الوطنية

بدأت بلدية منطقة الظفرة تركيب أعمال الزينة على مستوى مدن المنطقة استعداداً للاحتفال بالفعاليات الوطنية الثلاث، والتي تتضمن الاحتفال بيوم العلم واليوم الوطني الثامن والأربعين واحياء ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام.

وتشمل أعمال الزينة تشكيلات هندسية ولوحات وطنية، ومجسمات D3 مستمدة من وحي المناسبات الغالية على نفوسنا وروح الاتحاد وعام التسامح، بالإضافة إلى الرقم 48 الذي يرمز لمرور ثمانية وأربعين عاماً على اتحاد دولة الامارات بفضل جهود الآباء المؤسسين على راسهم باني نهضة وحضارة الامارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتسير قيادتنا الرشيدة على نهج التطوير والتحسين لإسعاد المجتمع، ودولتنا الغالية تنعم بالأمن والأمان.

وتقوم بلدية منطقة الظفرة بتزيين الشوارع الرئيسية ومداخل المدن وتزيين مباني البلدية ومباني الدوائر والمؤسسات الحكومية ابتهاجاً باليوم الوطني الثامن والأربعين، ويوم العلم واحياء ذكرى يوم الشهيد. كما تم تركيب شاشات إلكترونية في الشارع الرئيسي بمدينة زايد ومبنى البلدية، وديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، إلى جانب تزيين الحدائق والمرافق الترفيهية وأعمدة الإنارة والأشجار بألوان ضوئية ترمز لعلم دولة الامارات العربية المتحدة. وتوزع البلدية الشعارات والشالات على المشاركين والحضور من الدوائر الحكومية وعلى طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع وتفعيل دوره.