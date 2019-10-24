تقليص إجراءات الحصول على تراخيص البناء في دبي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أعلنت بلدية دبي تقليص عدد خطوات الحصول على تراخيص أعمال البناء في الإمارة، من خمس إلى ثلاث خطوات.

وذكرت، في تعميم إلى المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات العاملة بدبي، أن الخطوة الأولى تتضمن استلام الوثائق والمخططات والبيانات، وسداد الرسوم الخاصة برخصة البناء، من خلال طلب موحد يقدم في نظام دبي لتراخيص البناء، لتقوم الجهات الحكومية المعنية بدراسة الطلب، وفق المعايير والاشتراطات الخاصة بها، والرد عليه.

وأضافت أن الخطوة الثانية تتمثل في استلام طلبات التدقيق الإنشائي، والتفتيش على العناصر التي تحويها. أما الخطوة الثالثة فتتمثل في طلبات الإنجاز، وتوصيل الخدمات للتدقيق عليها، تمهيداً لإصدار شهادات الإنجاز، وتوصيل الخدمات مباشرة.