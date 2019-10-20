الياحد: سأقاضي المتسببـين في وفاة مايد وسعيد

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

شيّع أهالي مدينة الشيخ خليفة، في منطقة الظيت الجنوبي برأس الخيمة، جثماني الشقيقين مايد وسعيد علي الياحد (21 سنة، و11 سنة)، اللذين توفيا في حادث مروري بليغ، مساء أول من أمس، وأصيبت والدتهما وشقيقتهما وخالتهما وابنتها.

وقال علي الياحد (والد الشقيقين المتوفيين)، لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيقاضي المتسببين في وقوع الحادث.

وأوضح أنه أثناء قيادة ابنته (21 سنة) مركبتها برفقة والدتها وشقيقيها مايد وسعيد وخالتها وابنة خالتها على طريق الشيخ محمد بن زايد، مرت من جانبها مركبتان مسرعتان، وأدى سائقاها حركات استعراضية على الطريق بجانب مركبة أسرته، ما أدى إلى ارتباك ابنته وانحرافها عن مسارها واصطدامها بالحاجز الحديدي على الطريق.

وقال والد الضحيتين: «تلقيت اتصالاً هاتفياً بوقوع حادث لأسرتي على طريق الشيخ محمد بن زايد تقاطع شارع الشهداء برأس الخيمة، وعلى الفور توجهت إلى المكان وشاهدت المركبة متدهورة نتيجة اصطدامها بالحاجز المروري على جانب الطريق، كما شاهدت أفراد أسرتي وشقيقة زوجتي وابنتها مصابين».

وأضاف أنه وفق رواية أفراد أسرته، فإن إحدى المركبات دخلت مسار مركبة أسرته بشكل مفاجئ، حيث حاولت ابنته تجنب الاصطدام بالمركبة، إلا أنها اصطدمت بالحاجز الحديدي على جانب الطريق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد الهاجري، لـ«الإمارات اليوم»: إن «غرفة العمليات تلقت مساء أول من أمس، الساعة 7.48 بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الشيخ محمد بن زايد مع تقاطع شارع الشهداء برأس الخيمة، حيث تم التعامل مع البلاغ بأسرع وقت وفق الإجراءات المتبعة في الإسعاف الوطني».

وأوضح أن أول سيارة إسعاف وصلت خلال ثماني دقائق من تلقي البلاغ، واستمر إرسال خمس سيارات إسعاف إضافية، حيث تبين وجود ستة مصابين في المكان.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف الوطني نقلت أربع إصابات بليغة إلى مستشفى خليفة التخصصي، وتم نقل مصابتين إلى مستشفى صقر الحكومي لتلقي العلاج.