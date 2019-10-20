«موارد بشرية دبي» تقدم تطعيمات الإنفلونزا الموسمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حملة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، وقدمت التطعيمات اللازمة لموظفيها، وموظفي دوائر حكومة دبي التي تتخذ من ديوان صاحب السمو حاكم دبي مقراً لها، بالتعاون مع شركة «نيرون» للتأمين الصحي.

وشهدت الحملة مشاركة مكثفة من الموظفين الذين سارعوا لأخذ التطعيم اللازم، والذين وصل عددهم إلى 157 موظفاً، إسهاماً منهم في إنجاح الحملة، والحد من مضاعفات فيروس الإنفلونزا.

وأكد مدير عام الدائرة رئيس لجنة التأمين الصحي لدوائر حكومة دبي، عبدالله علي الفلاسي، أن الحملة ضرورية للوقاية من الإنفلونزا، وستكون بداية لتنظيم حملات مماثلة في عدد من دوائر حكومية دبي، بهدف تحصين الموظفين من الإنفلونزا، وتوعيتهم وتدريبهم على الأساليب الحديثة للوقاية من الفيروس. وقال إن لجنة التأمين الصحي لدوائر حكومة دبي تحرص على التعاون مع الجهات الحكومية في مجال الترصد الوبائي، ومكافحة العدوى، وتوفير الإجراءات الوقائية من الإصابة بها، خصوصاً الإنفلونزا الموسمية التي تمثل عبئاً صحياً واجتماعياً واقتصادياً، ما يستدعي تضافر الجهود للتصدي لها.

ودعا الفلاسي موظفي حكومة دبي لأخذ اللقاح، للحد من انتشار المرض، والمساهمة في إنجاح الحملة الوطنية للتوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية، التي أطلقتها دولة الإمارات للحد من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا، إذ إن أخذ التطعيم سنوياً أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، حيث يؤمن التطعيم الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض.