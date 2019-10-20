«رُوّاد» تعتمد تمويل 3 مشروعات في المنطقتين الشرقية والوسطى

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة التنفيذية، التابعة لمجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد)، تمويل ثلاثة مشروعات ريادية جديدة، توزعت بين مشروعين خدميين بقيمة تمويلية بلغت 320 ألف درهم، وآخر تجاري بقيمة 400 ألف درهم في كل من المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة.

وأكد رئيس الاجتماع خالد بطي الهاجري، أهمية متابعة تقديم خدمات التمويل للمشروعات المعتمدة، مشيراً إلى حرص الإدارة العليا في المؤسسة على تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تشارك مع المشروعات الأخرى في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي نوعي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقشت اللجنة آلية تطوير شروط ومعايير التقدم لبرنامج التمويل المباشر، بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، على ضوء استيفاء المشروعات لهذه الشروط، وهو الأمر الذي يساعد أيضاً على انتظام هذه المشروعات الممولة في سداد التزاماتها المالية وفق برنامجها الزمني المحدد.