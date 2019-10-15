شرطة دبي تدشن دبلوم «لغة الإشارة»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

دشن مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، برنامج دبلوم لغة الإشارة للطلبة المرشحين والمرشحات من الخريجين، بحضور مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور غيث غانم السويدي.

وأكد بن فهد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترجمة توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، لتعليم لغة الإشارة لمنتسبي القوة ضمن مشروع تدريب الموظفين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومطارات دبي، وذلك تفعيلاً للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي 2020، لتكون دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، واستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016/‏‏2021، بما يحقق المساواة والعيش الكريم لكل الفئات في المجتمع، ويعزز المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج.