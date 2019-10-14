اعتماد القائمة النهائية لأعضاء «الوطني»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت أن نجاح الانتخابات يعد ثمرة لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2005، والذي حرص على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه، ليكون سلطة مساندة، ومرشدة، وداعمة للسلطة التنفيذية، بما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.

وكانت لجنة الطعون تسلمت ستة طلبات طعون من لجنة إدارة الانتخابات، وأصدرت القرارات بشأنها، واتفقت اللجنة الوطنية للانتخابات مع ما ورد من لجنة الطعون بقبول الطعون من الناحية الشكلية ورفضها من حيث الموضوع، نظراً لعدم تدعيم حجة طلبات الطعون بدلائل قوية تنال من صحة النتائج الأولية المعلن عنها، وبذلك يحوز القرار برفض الطعن قوة الحكم النهائي.

القائمة النهائية للفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي:

الفائزون من إمارة أبوظبي:

1- سهيل نخيرة سهيل العفاري

2- خلفان راشد النايلي الشامسي

3- ناعمة عبدالرحمن المنصوري

4- موزة محمد مسلم العامري

الفائزون من إمارة دبي:

1- حمد أحمد سلطان الرحومي

2- أسامة أحمد عبدالله الشعفار

3- مريم ماجد خلفان بن ثنية

4- سارة محمد أمين فلكناز

الفائزون من إمارة الشارقة:

1- حميد علي العبار الشامسي

2- عدنان حمد محمد الحمادي

3- عبيد خلفان عبيد الغول

الفائزون من إمارة عجمان:

1- أحمد حمد أبوشهاب السويدي

2- هند حميد بن هندي العليلي

الفائزون من إمارة أم القيوين:

1- محمد عيسى عبيد الكشف

2- عذراء حسن حميد بن ركاض

الفائزون من إمارة الفجيرة:

1- محمد أحمد محمد اليماحي

2- صابرين حسن سعيد اليماحي

الفائزون من إمارة رأس الخيمة:

1- يوسف عبدالله البطران الشحي

2- سعيد راشد عبدالله العابدي

3- أحمد عبدالله محمد الشحي