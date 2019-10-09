«كهرباء دبي» تربط شبكتها بـ 1354 نظاماً شمسياً على أسطح المباني

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، ربط شبكتها بـ1354 نظاماً شمسياً على أسطح المباني في دبي، تضم مباني سكنية وأخرى تجارية وصناعية، وبقدرة تصل إلى نحو 125 ميغاواط.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، «انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ولتكون دبي الأقل في البصمة الكربونية بحلول 2050، إضافة إلى مبادرة دبي الذكية التي أطلقها سموه لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، أطلقنا مبادرة (شمس دبي) التي تمثل فرصة فريدة لسكان إمارة دبي، لتحويل مبانيهم إلى مبانٍ أكثر استدامة، وزيادة نسبة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الصديق للبيئة في دبي 2030».

وأضاف أنه بالإضافة إلى المزايا المباشرة والفوائد التي يحصلها المتعاملون، بما فيها رفع القيمة السوقية للعقار، تسهم «شمس دبي» في تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة، وداعم للنمو الاقتصادي في دبي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء، وخطة دبي 2021، لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة.

وأوضح الطاير، أن الهيئة بسّطت إجراءات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، ضمن مبادرة «شمس دبي»، وتبدأ أولى الخطوات باستعانة المتعامل بأحد الاستشاريين أو المقاولين المعتمدين، ويتولى الاستشاري أو المقاول مهمة الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، ثم تنفيذ الأعمال الفنية للموقع، ليتم بعد ذلك إنتاج الكهرباء من وحدة نظام الطاقة الشمسية.