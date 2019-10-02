إغلاق باب التصويت المبكر لليوم الثاني في الشارقة وعجمان

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة وعجمان:

أغلق مركز الشارقة وعجمان أبواب التسجيل والاقتراع لليوم الثاني للتصويت المبكر في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث شهدت أخر ساعة من اليوم الثاني إقبالاً كبيراً من أعضاء الهيئات الانتخابية، خاصة السيدات وكبار السن، إذ حرصوا على المشاركة في العرس الوطني والتصويت بفعالية، وتصدر تواجد المرأة ومشاركتها مشهد التصويت في ثاني أيام التصويت المبكر.



وثمن الناخبون سهولة الإجراءات المتبعة في عملية التصويت وتنظيم المراكز الانتخابية في الشارقة وعجمان لعملية التصويت بسلاسة ويسر، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي في إطار مسؤوليتهم الوطنية وحرصهم على المصلحة العامة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة للدولة