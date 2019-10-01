«الوطنية للانتخابات» تحذر من استخدام هوية الغير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه بعد الانتهاء من اليوم الانتخابي وإغلاق المراكز الانتخابية، لا يمكن للناخبين التصويت لمرشحيهم، حيث إن أجهزة التحقق من الهوية تغلق، كما أن أجهزة التصويت يتم إيقافها تقنياً بحيث لا تقرأ أية بطاقة هوية، وبذلك فإنه لا يمكن أن تتم أية عمليات تصويت حتى تتم إعادة تشغيلها في اليوم الانتخابي التالي من فترة التصويت المبكر.

وأكدت أن انتحال صفة الغير، واستخدام هوية الغير، جريمتان يعاقب عليهما القانون، محذرة في الوقت ذاته من استخدام الناخب هوية ناخب آخر خلال عملية التصويت، موضحة أن هذا التصرف يعد مخالفة قانونية، وتم تزويد المراكز بأجهزة للتأكد من هوية الناخبين.