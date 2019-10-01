«توطين 360» يحفّز 1400 مواطن على العمل بالقطاع الخاص

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

شهد 1400 من الشباب المواطنين طلبة التعليم العالي، أمس، فعاليات اليوم الأول لمنتدى «توطين 360»، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين، على مدى ثلاثة أيام في أبوظبي، والتي كان أبرزها سبع محاضرات وجلسات للتوعية والتحفيز بأهمية العمل لدى القطاع الخاص. فيما تضمن المنتدى ست منصات أو مسارات تشمل المراحل التي تقود المواطن إلى سوق العمل بالقطاع الخاص، وأهمها اكتشاف القدرات والميول، والتخطيط المهني، ومنصة «وجهني» التي عرضت 470 فرصة تدريبية في مؤسسات القطاع الخاص للطلبة المواطنين.

وتفصيلاً، انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى الطلبة «توطين 360» لعام 2019، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمركز المؤتمرات في أبوظبي، برعاية دائرة التعليم والمعرفة وهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

ويشارك في المنتدى الذي تستمر فعالياته حتى غد 1400 مواطن ومواطنة من طلبة مؤسسات التعليم العالي، في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني»، الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف توعية المواطنين من طلبة مرحلتي الثانوية العامة والتعليم العالي بأهمية العمل في القطاع الخاص.

وشهد اليوم الأول للمنتدى سبع جلسات لتوعية وتحفيز الطلبة المواطنين بأهمية وجدوى العمل بمؤسسات القطاع الخاص، و20 ورشة تدريبية، ألقاها عدد من المدربين والخبراء والمتحدثين بمشاركة ممثلي 27 شركة، إلى جانب قيام عدد من المتحدثين الإماراتيين باستعراض قصص نجاحهم وتجاربهم الشخصية في العمل لدى القطاع الخاص.

وخلال الفعاليات، زار الطلبة ست منصات ومسارات رئيسة تقودهم إلى سوق العمل بالقطاع الخاص، بدأت بمحطة اكتشاف القدرات والميول المهنية لديهم، حيث خضع الطلبة لتقييم الميول المهنية، إضافة إلى قاعة التخطيط المهني، لتعريفهم بالأدوات اللازمة، وأهم المفاتيح لتخطيط مستقبلهم المهني، إلى جانب منصة تطوير المهارات، التي قدمت ورش عمل تدريبية تفاعلية، لصقل مهارات الطلبة، وتطوير كفاءاتهم، وإعدادهم لوظائف المستقبل، بمشاركة مجموعة من الشركات العالمية.

وتضمنت المنصات الست كذلك محطة «توطين Talks»، التي عرضت أهم مستجدات سوق العمل، والتجارب المهنية الملهمة والناجحة لنخبة من المتميزين أصحاب قصص النجاح، وأفضل الممارسات في القطاع الخاص، فضلاً عن محطة التوظيف الذاتي، التي استهدفت نشر ثقافة التوظيف الذاتي، وتحفيز الكوادر الوطنية لاتخاذ التوظيف الذاتي مساراً مهنياً حيوياً من خلال عدد من الورش التفاعلية.

كما اطلع الطلبة من خلال محطة «وجهني» على فرص التدريب الميداني والصيفي لدى عدد من الشركات الخاصة الكبرى، التي عرضت 470 فرصة تدريبية خلال المنتدى، إلى جانب لقائهم بمسؤولي عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة، ثم التعرف إلى بيئة العمل في القطاع الخاص.

كما شارك الطلبة في محطة المستقبل، التي استعرضت المهن والوظائف والمهارات المستقبلية في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة فيها من خلال المحاكاة والتجارب التفاعلية.

وتضمنت محطات المنتدى في دورته الحالية محطة خدمات التوطين، التي قامت بعرض أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للباحثين عن عمل، مثل خدمات التوظيف، إلى جانب خدمات إدارة التدريب وتنمية المهارات وإدارة الإرشاد المهني.

وخلال المنتدى، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر، إن «منتدى الطلبة (توطين 360) في دورته الرابعة، يتضمن فعاليات وبرامج جديدة، من بينها ورش للمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأخرى خاصة بأولياء الأمور، فضلاً عن عروض مباشرة لبعض الجلسات في محطة (توطين TALKS) على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، كما تم استحداث محطة خدمات التوطين التي تستعرض الخدمات التي تقدمها الوزارة لدعم ممارسات التوطين في القطاع الخاص، وكذلك الأنشطة التفاعلية في محطة المستقبل».

معرض لـ «التدريب الميداني»

خصص منتدى «توطين 360» معرضاً لعرض فرص التدريب الميداني، شارك فيه العديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، قدمت خلاله العديد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، التي تستهدف تأهيلهم لدخول سوق العمل، وذلك في خطوة تهدف إلى ردم الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وعلى هامش الفعاليات، تم تدشين منصة لمجلس شباب القطاع الخاص، بهدف تفعيل صوت الشباب العاملين في القطاع الخاص، للتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، وتدعم العلاقة بين الشباب المواطنين وجهات عملهم الخاصة، وتعزيز التواصل بينهم وبين القيادات، وتمكين الشباب العاملين في القطاع الخاص، وتطوير مهاراتهم لمواكبة توجهات سوق العمل.