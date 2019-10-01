«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في الحرارة خلال أكتوبر

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض تدريجياً خلال أكتوبر الجاري، على أن تنخفض خلال النصف الثاني من الشهر انخفاضاً ملحوظاً، مقارنة بشهر سبتمبر، مشيراً إلى أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترتي الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/‏‏البحر.

وأوضح المركز أن الرطوبة النسبية عادة تكون مرتفعة في الصباح الباكر خلال الشهر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط إلى 52% تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

ولفت المركز إلى استمرار الضعف في منخفض الهند الموسمي، حيث يبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً خلال النصف الثاني من هذا الشهر، لافتاً إلى تأثر الدولة بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية من جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وفي حال صاحبتها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا تزداد كميات السحب، ويحتمل تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خصوصاً المناطق الشرقية من الدولة.

وأشار المركز إلى أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر يراوح بين 28.8 و30.3 درجة مئوية، ومتوسط الرياح 10.3 كيلومترات، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 72% و85%، ومتوسط الرطوبة الصغرى ما بين 22 و32%.