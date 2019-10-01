إفريقيا الوسطى تعفي مواطني الدولة من تأشيرة دخول أراضيها

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة السفر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وذلك اعتباراً من 8 أكتوبر 2019.

أمّا بالنسبة لحملة جوازات السفر الإماراتية العادية تمنح لهم تأشيرة عند الوصول، وذلك عند تقديم وثيقة تبرر غرض زيارتهم، ودفع رسوم التأشيرة للحصول على فترة إقامة على أراضيها لمدة أقصاها 90 يوماً.

يأتي ذلك، بناء على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تم توقيعها في 8 سبتمبر 2019 في أبوظبي، وأصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى من دون تأشيرة مسبقة، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد ساري المزروعي، بإعلان إفريقيا الوسطى إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إليها، مؤكداً علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة بين البلدين الصديقين.