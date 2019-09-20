«شبكة الوظائف» تتيح فرصاً وظيفية لأصحاب الهمم

قدم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية الدعم لبنك الإمارات دبي الوطني، من خلال استضافة مبادرة «شبكة الوظائف» الخاصة بأصحاب الهمم بفرع المعهد في دبي.

وشهدت المبادرة مشاركة 12 مؤسسة و44 باحثاً عن عمل، وقد حرص ممثلو المؤسسات المشاركة على مساعدة الباحثين عن عمل لفهم توصيفات الوظائف المتوافرة، وتزويدهم بخلفية وافية عن الشركات ومجموعة المهارات المطلوبة لتلك الوظائف. كما ساعدت المبادرة المؤسسات على التواصل مع موظفين محتملين واستكشاف المواهب المتوافرة.

وذكر مدير عام المعهد، جمال الجسمي، أن المبادرة تساعد أصحاب الهمم على استكشاف الفرص الوظيفية المتاحة في العديد من القطاعات. كما أن المشاركة القوية، من مختلف المؤسسات الحكومية ومن القطاع الخاص، تعد شاهداً حياً على التزام المؤسسات بهذه القضية، ولطالما قدمت قيادة الإمارات الدعم لجميع فئات المجتمع، خصوصاً فئة أصحاب الهمم.

وأكد المسؤول الرئيس للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، حسام السيد، أهمية الدعم المتميز من المعهد لتعزيز جهود المجموعة في إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم، في مختلف أنحاء الدولة، للانخراط في القوى العاملة عبر شبكة الوظائف.

دبي - وام