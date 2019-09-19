«كهرباء الشارقة» تستقبل 15 ألف طلب خلال 8 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن استقبال 15 ألفاً و302 طلب لاعتماد مخططات وتوصيل الخدمات، الدائم والمؤقت، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي. وأفاد رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، بأن الهيئة تواصل تنفيذ المشروعات لاستكمال البنية الأساسية، من خلال بناء شبكات نقل وتوزيع المياه ذات الجودة العالية، باعتبار الطاقة عنصراً أساسياً في عملية التنمية والتطوير، وفق رؤية الهيئة الرامية إلى الاستدامة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأكد أن الهيئة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل على تطوير محطات الإنتاج وشبكات التوزيع، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ومراكز الأبحاث والجامعات، مشيراً إلى أن الهيئة أدخلت الكثير من التطوير، واستخدمت أحدث التقنيات في أساليب العمل من منطلق حرصها على توفير بيئة عمل أفضل.