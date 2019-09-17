مكتوم بن محمد وهزّاع بن زايد وسيف بن زايد وشيوخ يعزّون ذوي شهداء الوطن

المصدر: أبوظبي والفجيرة والعين - وام

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في شهيدي الوطن المغفور لهما بإذن الله تعالى صالح حسن صالح بن عمرو، وزايد مسلم سهيل العامري، اللذين استشهدا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهما واجبهما الوطني في أرض العمليات.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس، خيم العزاء بمنطقة بني ياس بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين المغفور لهما بإذن الله تعالى ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لخيم العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين. وأعرب سمو نائب حاكم دبي عن صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، أمس، واجب العزاء في شهداء الوطن سعيد أحمد راشد المنصوري، وناصر محمد حمد الكعبي، وزايد مسلم سهيل العامري، وصالح حسن صالح بن عمرو.

كما قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبطال.

وقدّم سموه واجب العزاء في استشهاد البطلين علي عبدالله أحمد الظنحاني، وسيف ضاوي الطنيجي، خلال زيارته أمس، مجلسي العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية بإمارة الفجيرة، وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس، مجلس العزاء بمنطقة الحنية بإمارة الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

كما قدّم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء لأسرة الشهيد الوكيل أول علي عبدالله الظنحاني. وأعرب سموه خلال زيارته أمس، مجلس العزاء بمدينه دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

وقدّم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس، مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو، وأعرب سموه خلال زيارته أمس، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري، وأعرب سموه خلال زيارته أمس، مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو، وأعرب خلال زيارته أمس، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو. وأعرب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال زيارته أمس، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو. وقدّم نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، يرافقه عدد من كبار الضباط، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.