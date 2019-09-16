شيوخ ووزراء ومسؤولون يعـزّون ذوي شهداء الوطن

المصدر: العين - دبا الفجيرة - وام

قدّم شيوخ ووزراء ومسؤولون، أمس، واجب العزاء لأُسر شهداء الوطن الأبرار، الذين استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وتفصيلاً، قدّم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الوكيل أول، علي عبدالله أحمد الظنحاني.

وأعرب سموّه خلال زيارته، أمس، مجلس العزاء في مدينة دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

كما قدّم سموه، واجب العزاء لأسرتَي الشهيدين، ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري. وأعرب سموّه خلال زيارته، أمس، مجلسَي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي، وأعرب سموّه خلال زيارته، أمس، مجلس العزاء بمنطقة الحنية في مدينة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

وقدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين سيف ضاوي الطنيجي وعلي عبدالله أحمد الظنحاني.

وأعرب سموّه خلال زيارته، صباح أمس، مجلسَي العزاء بمنطقتي الحنية ودبا في إمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم سموّه واجب العزاء لأسرتَي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، وأعرب سموّه خلال زيارته، أمس، مجلسَي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء لأسرتَي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب خلال زيارته، أمس، مجلسَي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء لأسرة الشهيد ناصر محمد حمد الكعبي.

وأعرب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الفوعة في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

كما قدّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد أحمد راشد المنصوري، وأعرب خلال زيارته، أمس، مجلس العزاء بمنطقة منازف في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

وقدم الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، وأعرب خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين عن خالص تعازيه و صادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، واجب العزاء لأسرتَي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، وأعرب خلال زيارته، صباح أمس، مجلسَي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي واجب العزاء لأسرتَي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو، وأعرب خلال زيارته، صباح أمس، مجلسَي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، أمس، واجب العزاء لأُسر ستة من أبطال الإمارات البواسل الذين استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

فقد قدّم واجب العزاء، يرافقه وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع، لذوي الشهيدين علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي راشد الطنيجي بمدينة دبا الفجيرة، ومنطقة الحنية بالفجيرة.

كما قدّم التعازي لأسرتَي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين.

وقدّم وزير دولة لشؤون الدفاع العزاء أيضاً لأسرتَي الشهيدين زايد مسلم سهيل العامري وصالح حسن صالح بن عمرو، وذلك خلال زيارته، مع وفد وزارة الدفاع، مجلسَي العزاء في منطقة بني ياس بأبوظبي.

وأكد أن أبطال قواتنا المسلحة قدّموا دماءهم الطاهرة دفاعاً عن الواجب الوطني، وذوداً عن كرامة الوطن، وحفظاً لأمنه واستقراره، وستظل تضحياتهم أوسمة عز وفخر تضيء تاريخ الوطن.

فيما قدّم وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، واجب العزاء إلى أسرتَي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو، أبطال القوات المسلحة البواسل، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني. وأعرب خلال زيارته، صباح أمس، مجلسَي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني. وأعرب خلال زيارته، صباح أمس، مجلس العزاء بمنطقة الحنية في مدينة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

كما قدّم وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي والشيخ مفتاح بن عبيد الخاطري واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي. وأعرب الحمادي والخاطري خلال زيارتهما أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية بمدينة الفجيرة عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لذوي الشهيد.

وقدّم وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، وعدد من المسؤولين بالدولة واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو. وأعربوا خلال زيارتهم أمس، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لذوي الشهيدين.