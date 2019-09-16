«مواصلات الإمارات» تبرم عقوداً مع 12 مدرسة خاصة في دبي والشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مواصلات الإمارات» عن إبرامها عقوداً جديدة ومجددة مع مجموعة من المدارس الخاصة في إمارتَي دبي والشارقة، لتستفيد المدارس بموجبها من خدمات النقل المدرسي التي تقدمها المؤسسة.

وأفاد مدير المبيعات في دبي والشارقة، طارق الصيداوي، بأن المؤسسة أبرمت 12 عقداً جديداً ومجدداً، مع مدارس خاصة في إمارتي دبي والشارقة.

وأوضح الصيداوي أنه بموجب العقود الحالية والجديدة المبرمة، فإن المؤسسة ستخصص 630 حافلة مدرسية لنقل 17 ألف طالب وطالبة مع المدارس الخاصة المتعاقد معها في دبي والشارقة، مصرحاً بأن إجمالي عدد المدارس الخاصة التي تستفيد من خدمات النقل المدرسي التي تقدمها «مواصلات الإمارات» في إمارتي دبي والشارقة قد بلغ 36 مدرسة خاصة.

وأضاف أن الحافلات مزودة بكاميرات مراقبة، وتتمتع بأعلى معايير السلامة، بما يضمن تحقيق نقل مدرسي آمن وشامل ومستدام، مؤكداً أن المؤسسة تحرص على تلبية احتياجات المدارس المتعاقد معها من خلال منظومة الخدمات المرتبطة بالنقل المدرسي، مثل خدمات الإشراف على الطلبة خلال الرحلة المدرسية، وأنظمة التتبع الذكية لمسار الحافلات، إضافة إلى توفير أحجام مختلفة من الحافلات وفق حاجة المدرسة، وتوفير خدمات إدارة عمليات أسطول الحافلات المدرسية، وتوفير السائقين ومنسقي الحركة.