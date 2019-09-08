المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«المزهر»

نوّه متعاملون مع مركز المزهر الصحي في دبي، بالنظام الجديد المتبع في عيادة الأسنان، المتمثل في السماح للمتعاملين بحجز مواعيد الكشف والمراجعة عبر خدمة العملاء بالهاتف، بعدما كانوا يشكون طول ساعات الانتظار في كل مرة يزورون فيها المركز.

سيارات

اشتكى ساكن في منطقة البوطينة بالشارقة، انتشار ظاهرة ترك السيارات في أماكن ليست مخصصة لصف السيارات، ما يتسبب في ازدحام المنطقة، وتعطل حركة السير، في حال وقوف سيارة واحدة فقط في مكان غير مخصص لذلك.

متجر

استغرب قارئ تكرار قيام أحد المتاجر بعمل عروض على بعض المنتجات، وعندما يتم السؤال عن هذه المنتجات، لا يتم العثور عليها، بداعي نفاد الكمية، مطالباً بالتشديد على صدقية هذه المتاجر في العروض التي تقدمها.

موقع

طالب قارئ بضرورة إلزام المواقع الإلكترونية المختصة ببيع المنتجات المختلفة، بوضع التفاصيل كافة، الخاصة بهذه المنتجات، من ناحية تاريخ إنتاجها، وبلد المنشأ، وذلك لتوضيح حالة المنتجات بدقة للعملاء قبل اتخاذ قرار الشراء.

اقتراح

اقترح قرّاء على هيئة التأمين، إلزام المتسببين في حوادث مرورية، بقيمة إيجار مركبة للمتضررين، حتى الانتهاء من إصلاح مركباتهم، مشيرين إلى أنهم تحملوا فاتورة أخطاء متهورين على الطريق.

مكاتب

دعا قرّاء الجهات المعنية، إلى المراقبة والتدقيق في صدقية الإعلانات التي تروّج للهجرة إلى دول غربية، والحصول على جنسيتها، وتلقى إقبالاً من بعض الشباب المقيمين، مشيرين إلى ضرورة تصنيف تلك المكاتب بناء على سجلها لدى الجهات المعنية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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