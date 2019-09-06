مليون راكب نقلهم تاكسي دبي من مباني القادمين في مطارات الامارة خلال الشهرين الماضيين

المصدر: الامارات اليوم -دبي

نقلت مركبات مؤسسة " تاكسي دبي" التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مليون راكب من القادمين عبر مطارات الامارة خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي الدكتور يوسف محمد آل علي أن المؤسسة نفذت أكثر من 800 ألف رحلة للقادمين عبر مطارات دبي خلال الشهرين الماضيين أي بواقع أكثر من مليون راكب، مشيرا الى تشكيل المؤسسة فريق دعم لإدارة الطوارئ في مناطق تقديم خدمات مركبات الأجرة ومتابعة استقبال الزوار وتسهيل تنقّلهم خاصةً المتعاملين من فئة أصحاب الهمم، إضافة الى توسعة خطوط انتظار المتعاملين لمركبات الأجرة ومضاعفة عددها لتقليل وقت انتظار المتعامل.

وأفاد بأن المؤسسة عززت أسطول مركباتها المتوفر في مباني مطارات دبي ليصل إلى أكثر من 4000 مركبة من المركبات العائلية المخصصة لنقل المسافرين من طراز تويوتا إينوفا، ومركبات تاكسي السيدات والعائلات، ومركبات الليموزين والمركبات الخاصة بنقل أصحاب الهمم.

وأضاف انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لوسائل النقل الحصرية والمختلفة التي تقدمها المؤسسة عبر مباني مطارات الامارة الثلاثة، مشددا على أن مطارات دبي تعد الواجهة الأمامية والحضارية الأولى لزوار الإمارة، الأمر الذي يجعل المؤسسة تبذل كل مساعيها لتنفيذ أرقى معايير استقبال المسافرين بخدمة تشغيل مركبات الأجرة بشكل متميز وراق.

وتابع انه تم التنسيق مع إدارة المطارات للتعامل مع ساعات الذروة ومواعيد الطيران الأكثر ازدحاماً لخدمة أكبر عدد من القادمين ورفع نسبة رضاهم وتخفيض وقت انتظارهم للحصول على مركبة أجرة، مشيرا الى قيام المؤسسة ببعض اللفتات الإنسانية حيث استقبلت المتعاملين بالهدايا الرمزية احتفالاً بعودتهم الى أرض الدولة وتشجيعا لهم على مشاركتهم أجواء الصيف، بغرض رفع معدل رضاهم واسعادهم

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات توفر شبكة تنقل متكاملة منها الخط الأحمر لمترو دبي عبر محطة المطار المبنى "1 "، ومحطة المطار المبنى "3 "، إلى جانب 1625 حافلة مواصلات عامة تخدم جميع مناطق دبي بما فيها مناطق المطارات