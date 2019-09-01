الباراغواي تعفي مواطني الدولة من تأشيرة دخول أراضيها

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية السفر إلى جمهورية الباراغواي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة حيث دخل قرار الإعفاء حيز التنفيذ اعتباراً من 16 أغسطس 2019 .

يأتي ذلك بناء على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراغواي والتي تم توقيعها في 24 سبتمبر 2018، من قبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي لويس ألبرتو كاستيليوني وزير خارجية الباراغواي، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن دخول القرار حيز النفاذ يتيح لحملة جوازات الإماراتية المذكورة دخول أراضي جمهورية الباراغواي بدون تأشيرة مسبقة ودون رسوم مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وأكد أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ يعكس قوة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي والتي بنيت على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقة بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.. لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراغواي.

وأضاف المزروعي أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كل سبل الرعاية والسعادة للمواطن الإماراتي حول العالم.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية سهلّت بشكل تام دخول مواطني دولة الإمارات حملة الجوازات المذكورة دون تأشيرة على خلاف نظام الدخول المعمول به سابقاً في جمهورية الباراغواي منذ 22 فبراير 2018، والذي كان يستوجب الحصول على تأشيرة عند الوصول برسوم قدرها 100 دولار أمريكي.