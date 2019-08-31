قنصلية الإمارات تخلي المواطنين من فلوريدا بسبب " دوريان"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

حذرت قنصلية الإمارات في نيويورك مواطني الدولة المتواجدين في ولاية فلوريد ، بشأن إعصار دوريان الذي سيصيب شواطئ فلوريدا وجنوب شرق جورجيا، مشيرة إلى أنها ستقوم بإخلاء جميع المواطنين قبل وصول الإعصار الذي سيضرب ولاية فلوريدا الاثنين الموافق 2/9/2019

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ودعت القنصلية في تغريدات بثتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، المواطنين إلى التحضير للإخلاء، وفي حال عدم تلقي اتصال من البعثات التمثلية لدولة الأمارات العربية المتحدة يرجى الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك على 2575-630-646 1+ أو سفارة الدولة في واشنطن دي سي على 5530-431-202 1+ ‏للضرورة.



ونبهت القنصلية أنها ‏ستكون مغلقة يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر بمناسبة عطلة رسمية في الولايات المتحدة، داعية المواطنين في في حالة الطوارئ إرسال رسالة SMS على الرقم 6466302575

ويتأهب ‏سكان ولاية فلوريدا الأميركية لاستقبال إعصار "دوريان" خلال ساعات قليلة، ما اضطر السكان للوقوف في طوابير طويلة لتحميل أكياس رمل ليضعوها كحواجز حماية من المياه التي قد تفيض، فيما استعانت السلطات بالسجناء لتحميل الرمل للسيارات



وأعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية مساء الجمعة الماضية حالة الطوارئ، كما دعا حاكم الولاية السكان إلى الاستعداد لوصول الإعصار دوريان عبر تخزين المؤن اللازمة لمدة أقصاها سبعة أيام.

ويتوقع وصول الإعصار دوريان الاثنين إلى الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.



كما أعلن المركز الوطني الأمريكي أن الإعصار اشتدت قوته ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضم خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالى 215 كلم/ساعة.

وتشهد ولاية فلوريدا الأمريكية حالة تأهب قصوى بعدما اشتدت مساء الجمعة قوة الإعصار دوريان ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضم خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالى 215 كلم/ساعة، على ما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وأشار المركز إلى أن الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بعد نحو 925 كلم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بعد 645 كلم شرق جزر البهاما.

وذكر المركز أنه من المتوقع وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الاثنين أو الثلاثاء.