المصدر: الامارات اليوم

صناديق

طالب مستهلكون بإخضاع صناديق الأطعمة المحمولة فوق دراجات التوصيل للرقابة الصحية، وذلك بعدما لاحظوا أن بعض هذه الصناديق متسخة وقديمة، ولا تراعى فيها الشروط الصحية لنقل الأطعمة.

رسوم

تطالب شبكة تلفزيون مدفوع بتقنية «الدش» وجهاز الاستقبال، المشتركين بالتجديد بقيمة 4300 درهم، بزيادة 1000 درهم على الأعوام الماضية، مبررة ذلك بحصرية الأعمال التي تقدمها، على الرغم من أن كثيراً من تلك الأعمال يعرض عبر تطبيقات مختلفة برسوم لا تزيد على 1000 درهم.

مياه

أفاد مستهلكون بأن شركات تعبئة المياه تقوم بتوصيل عبوات المياه الكبيرة الحجم إلى منازلهم ساخنة، نتيجة نقلها وتخزينها في سيارات مكشوفة وغير مبردة، معربين عن خشيتهم أن يتسبب ذلك في تفاعل العبوات البلاستيكية مع المياه، في ظل درجات الحرارة المرتفعة، ما قد يؤثر في صحة المستهلكين.

فاتورة

طالب مستهلكون إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بإلزام المحال التجارية والأكشاك، في المراكز التجارية، بحفظ البيانات الشرائية للمستهلكين إلكترونياً، من أجل ضمان حقوق المستهلك في استبدال وإرجاع المنتجات حال ضياع الفاتورة، إذ ترفض محال استبدال وإرجاع المنتجات من دون وجود الفاتورة.

مخارج

أفاد سكان في أم القيوين بأن بعض مخارج الطوارئ (السلالم) في البنايات السكنية بالإمارة، تفتقر إلى الإنارة والنظافة، الأمر الذي قد يعيق عملية خروج السكان بشكل آمن خلال عملية الإخلاء الطارئة، مطالبين إدارة الدفاع المدني بإجراء حملات تفتيش، للتأكد من تطبيق معايير السلامة والوقاية في البنايات السكنية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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