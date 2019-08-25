منطقة جديدة للألعاب والتمارين الرياضية في كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أضافت بلدية أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، أيقونة ترفيهية رياضية جديدة إلى كورنيش أبوظبي، من خلال إنجازها منطقة ألعاب وتمارين رياضية وفقاً لأفضل المعايير العالمية بالحوض غرب 10.

وقال مدير بلدية مركز المدينة، المهندس ماجد عبد الكثيري، إن المشروع بلغت كلفته نحو مليون و900 ألف درهم، وتضمنت الأعمال توريد وتركيب معدات ألعاب جديدة تخدم مختلف الفئات العمرية، وقد تم اختيار معدات الألعاب وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، كما أن الألعاب مصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة كالأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك استخدام رمال الشواطئ في أرضية منطقة الألعاب وذلك لتوفير السلامة والمتعة لمستخدمي منطقة الألعاب.

وأشار إلى أنه بهدف تأمين سلامة الأطفال المستخدمين لمنطقة الألعاب، تم تركيب سياج حول منطقة الألعاب، وإنشاء مظلات لمناطق الألعاب، وأرصفة، وممرات للمشاة، لربط منطقة الألعاب بالممرات القائمة.

كما شمل التطوير أيضاً زراعة الأشجار المزهرة، لاستخدامها في توفير الظل لمناطق الألعاب بما يتوافق مع استدامة الأعمال.

وأضاف الكثيري أن المشروع تضمن كذلك إنشاء منطقة تمارين رياضية مجهزة بمعدات حديثة وذكية، عليها ملصق تعليمات حول كيفية الاستخدام ويمكن قراءتها عن طريق تطبيقات قراءة الباركود، حيث يمكن لمرتادي مناطق التمارين الرياضية معرفة طريقة الاستخدام.