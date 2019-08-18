إنجاز الطريق الالتفافي على جسر المفرق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، أعمال إنشاء فتحات الالتفاف على جسر المفرق - الطريق رقم 12 باتجاه (أبوظبي – العين)، والطريق رقم 11 باتجاه (العين – أبوظبي)، لتلبية الاحتياجات المجتمعية في المدينة، والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحقيق أعلى نسب الانسيابية والسلامة المرورية لمستخدمي الطرق، حيث بلغت كلفة الأعمال 15.5 مليون درهم.

وتخدم الأعمال المنفذة الحركة المرورية للسيارات للمغادرين من مدينة أبوظبي وللقادمين من مدينة العين، بتأمين حركة دوران إلى الخلف للحركة المرورية والعودة باتجاه أبوظبي من خلال الطريق رقم 12، والعودة أيضاً إلى مدينة العين من خلال الطريق رقم 11، إضافة إلى حركة دوران إلى الخلف للحركة المرورية القادمة من مدن: الشامخة، الشوامخ، وشخبوط، والعودة باتجاه دبي من خلال الطريق رقم 12.

كما تسمح بإمكان التوجه إلى مدينة دبي للسيارات التي لم تستخدم المنفذ الأول عند جسر المفرق، وإلى المصفح - الغويفات للسيارات التي لم تستخدم المنفذ الأول من جهة العين. وتساعد أيضاً على تخفيف الازدحام المروري على الجسور المحيطة بجسر المفرق (جسر بني ياس عند المحكمة، وجسر مستشفى المفرق، وجسر مدينة محمد بن زايد عند محطة البترول قبل جسر المفرق).