بلدية أبوظبي تنجز أعمال الطريق الالتفافي على جسر المفرق خلال الربع الثالث للعام 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خلال الربع الثالث من العام الحالي أعمال إنشاء فتحات الالتفاف على جسر المفرق - الطريق رقم 12 اتجاه (أبو ظبي – العين) والطريق رقم 11 اتجاه (العين – أبوظبي)، كجزء من عملية التطوير المستمرة في الإمارة، و تلبية للاحتياجات المجتمعية في المدينة، وضمن إطار حرصها على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع حجم نمو العاصمة أبوظبي وتوفير خدمات الطرق الحضارية المتقدمة، وذلك بهدف الارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحقيق أعلى نسب الانسيابية والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق وضمان التدفق المرن للسيارات حيث بلغت تكلفة الأعمال 15,5 مليون درهم .

وتخدم الأعمال المنفذة الحركة المرورية للسيارات بالعودة للمغادرين من مدينة أبوظبي وكذلك للقادمين من مدينة العين، بتأمين حركة دوران إلى الخلف (U-TURN) للحركة المرورية والعودة إلى اتجاه أبوظبي من خلال الطريق رقم 12، والعودة أيضا إلى اتجاه مدينة العين من خلال الطريق رقم 11، بالإضافة إلى حركة دوران إلى الخلف (U-TURN) للحركة المرورية القادمة من مدن الشامخة، الشوامخ، شخبوط والعودة إلى اتجاه دبي من خلال الطريق رقم 12 ، كما يسمح بإمكانية التوجه إلى مدينة دبي للسيارات التي لم تستخدم المنفذ الأول عند جسر المفرق، والتوجه الى المصفح - الغويفات للسيارات التي لم تستخدم المنفذ الأول من جهة العين، كما يساعد أيضا على التخفيف من الازدحام المروري على الجسور المحيطة بجسر المفرق (جسر بني ياس عند المحكمة – جسر مستشفى المفرق – جسر مدينة محمد بن زايد عند محطة البترول قبل جسر المفرق).