ورشتا عمل عن الإسعافات الأولية لكبار المواطنات والمواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أخيراً، ورشتي عمل عن الإسعافات الأولية لكبار المواطنات والمواطنين، كل على حدة، في مقر المؤسسة، خلال يومين متتالين، حاضرت فيهما المدربة عزيزة محمد، ورئيسة قسم التوعية المجتمعية بالمؤسسة، مريم عوفي. وتابع الورشة كل من مدير إدارة الدعم المؤسسي، عيسى الغفاري، ومدير إدارة التدريب والتعليم المستمر، طالب غلوم طالب، ومجموعة من المدربين وفنيي الطب الطارئ، إلى جانب 23 مواطنة من الأمهات والجدات و24 من كبار المواطنين.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي، إن تنظيم الورش يأتي في إطار تعزيز التواصل مع كبار المواطنين والاهتمام بهم، والنظر في طلباتهم، وتحقيقها، وتوفير الجو الأسري الملائم لهم، وإسعادهم وتوفير المعلومات الضرورية عن الإسعافات الأولية، خصوصاً داخل المنازل، والتدريب العملي على العناية بالمرضى.

وقال رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة، الدكتور سيف درويش، إن تدريب الكبار على مبادئ الإسعافات الأولية يضمن السلامة لسكان البيت، ويؤمن سلامة الأطفال.