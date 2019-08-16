«رافد» تتعامل مع 615 حادثاً مرورياً خلال العيد

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

تعاملت «رافد لتخطيط الحوادث»، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، مع 615 حادثاً مرورياً بسيطاً، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتمكنت من الوصول إلى مواقع أغلب الحوادث خلال أقل من 15 دقيقة.

وتفصيلاً، أكد مدير وحدة «رافد للحوادث»، عبدالرحمن حسن الشامسي، أن فرق ودوريات «رافد» تعاملت مع 615 حادثاً مرورياً، تنوعت بين حوادث بسيطة وضد مجهول واصطدام بجسم ثابت، مشيراً إلى أن زمن الوصول إلى مواقع الحوادث بلغ ربع ساعة، ولم يزد على 20 دقيقة منذ الإبلاغ عن الحادث خلال فترة العيد، مضيفاً أن هناك مساعي حثيثة إلى خفض نسبة زمن الاستجابة للحوادث المرورية البسيطة، والإسهام في تطوير منظومة العمل المروري مع الشركاء الاستراتيجيين.

وبيّن أن دوريات «رافد» خططت 511 حادث تصادم، و35 حادثاً ضد مجهول، و69 صدم جسم ثابت، مشيراً إلى أن «رافد» كانت تستقبل ملاحظات ومكالمات الجمهور والسائقين خلال فترة العيد على مدار الساعة، لافتاً إلى استجابة الشركة للملاحظات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لها.

ولفت إلى أن وحدة الحوادث التابعة لرافد هي وحدة خدمات مخصصة للمقيمين في الإمارة، يتمثل الهدف منها في فحص ومعاينة مسرح الحوادث المرورية الثانوية التي تحتاج إلى توثيق دقيق نظراً إلى استخدام هذا التوثيق سنداً قانونياً.

وتابع أن عمل موظف «رافد» خلال تخطيط الحوادث، يتمحور في إجراء فحص ومعاينة لمسرح الحادث، وتحديد نوع تقرير الحادث الذي يطلبه القانون مع مراعاة أعلى المستويات التقنية، والالتزام بالدقة والعناية بالتفاصيل. وأضاف الشامسي أن وحدة الحوادث في «رافد» تعمل على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، ومنها خدمة الرقم المجاني للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة 80072343، وخدمة التطبيق الذكي للإبلاغ عن الحوادث، الذي يمكن تحميله عن طريق منصات الهواتف الذكية، ويتيح خفض 50 درهماً من رسوم تخطيط الحادث في حال طلب الخدمة عبره، إضافة إلى خدمة تقديم التقارير والأرقام المرجعية للحوادث إلكترونياً، وعن طريق الرسائل النصية.